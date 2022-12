Flandre : des quotas plus élevés pour les médecins et les dentistes

Le gouvernement flamand a fixé ses quotas de départ de médecins et de dentistes, annoncent vendredi le ministre de l’Enseignement Ben Weyts et sa collègue de la Santé publique Hilde Crevits. Lors de la prochaine année académique en Flandre, 1424 étudiants pourront commencer les cours de médecine et 218 les études de médecine dentaire.

Le quota fédéral prévoyait 1104 candidats médecins et 181 candidats-dentistes pour la prochaine année universitaire mais le gouvernement flamand souhaite en former davantage pour pallier la pénurie de professionnels. L’augmentation des quotas s’est basée sur le rapport d’un comité d’experts en collaboration avec les universités, précisent les ministres.