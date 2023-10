Le gouvernement flamand soutient le processus de fusion avec une reprise de la dette à hauteur de 500 euros par habitant, ce qui représente plus de 21 millions d’euros. "Il s’agit de la première fusion limbourgeoise de cette législature. Avec cette fusion, Hoeselt et Bilzen choisissent l’avenir", a réagi le ministre flamand des Affaires intérieures Bart Somers (Open Vld). Un autre projet de fusion limbourgeois, entre Tongres et Looz (Borgloon), doit aussi être validé mardi soir. Mais celui-ci fait l’objet de contestations.