Flandre : Borsbeek va fusionner avec Anvers, une première depuis 1983

Pour la première fois depuis 1983, Anvers va s’agrandir : Borsbeek devrait rejoindre “het Stad” et devenir son dixième district. La commune de Borsbeek et la ville d’Anvers ont signé une déclaration d’intention en vue d’une fusion à partir de 2025. Pour certains habitants, la surprise était de taille.

"Dès le début de mon mayorat en 2013, j’ai dit que Borsbeek était trop petit”, lance le bourgmestre Dis Van Berckelaer. Coincé entre l’aéroport d’Anvers et Wommelgem, Borsbeek est le plus petit village de la province d’Anvers. Avec ses 11.000 habitants et ses 4 kilomètres carrés, il s’agit de la deuxième commune la plus densément peuplée de Flandre (après sa voisine Mortsel).

"C’est très difficile de trouver du personnel. Les communes avoisinantes proposent des barèmes plus élevés que nous. On pêche toujours dans le même ruisseau, mais les poissons sont toujours chez quelqu’un d’autre”, se plaint le bourgmestre issu du parti Borsbeek boven alles (Borsbeek avant tout).