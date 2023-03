Flandre : 194 nouveaux radars tronçons seront mis en place cette année

Et pour 2023, 194 contrôles de tronçon supplémentaires sont prévus, sur 109 sites. L’endroit où ces radars sont placés dépend de divers facteurs, comme le nombre d’accidents et les données sur la vitesse parcourue. La police fédérale peut identifier ces endroits. Mais les autorités locales peuvent également soumettre une demande à l’Agence des routes et de la circulation (AWV) pour l’installation de radars tronçon, a précisé la ministre.

L’activation ou non d’un contrôle sur une section donnée est déterminée par la police fédérale de la route pour les autoroutes et par les services de police locaux pour les routes régionales.