Flambée des prix... nos petits-déjeuners sont-ils devenus impayables ?

Baisse du ticket moyen dans les boulangeries-pâtisseries

Les clients ont réagi. Certains, sans doute, en consommant plus de céréales au petit-déjeuner, puisque, toujours selon Statbel, leur prix n’a augmenté "que" de 7,3% sur un an. Mais quand on aime le pain… En fait, les Belges continuent à acheter du pain, des pâtisseries, des viennoiseries mais, apparemment, ils font plus attention à leurs dépenses. "Je ne dis pas qu'ils n'achètent plus, résume Albert Denoncin, mais on revient plutôt aux classiques. Au lieu de prendre un pain au levain ou un multi-céréales, beaucoup de clients se tournent vers le pain blanc, le pain gris, le pain complet. Ce sont les trois produits qui fonctionnent le mieux pour le moment. On voit la même tendance en pâtisserie, au lieu de choisir un gâteau sophistiqué avec trois crèmes, les clients vont plutôt privilégier un grand classique moins cher, l’éclair au chocolat par exemple." Conséquence: une baisse du ticket moyen.

Flambée du prix des œufs

Le petit-déjeuner de tradition britannique a beaucoup d’adeptes chez nous. Las! Les amateurs de la fameuse formule "eggs and bacon" ne sont pas mieux lotis que les adeptes du petit-déjeuner à la française avec la baguette et les viennoiseries. Le prix des œufs a augmenté de 30,6% sur un an selon Statbel. Dans le cas des œufs, il y a évidemment les explications générales, comme la hausse des prix de l’énergie et l’envolée des prix céréales qui servent à l’alimentation des poules. Mais, comme si cela ne suffisait pas, le secteur a aussi été confronté à un nouvel épisode de grippe aviaire, qui a entraîné la mort de centaines de milliers de poules pondeuses en 2022. Moins de poules, donc (beaucoup) moins d’œufs et des prix (beaucoup) plus élevés.

Et le prix des charcuteries – c’est dans cette catégorie que se trouvent le jambon blanc et le bacon – s’est lui aussi envolé sur un an (+16,6%).