Flambée des prix de l'énergie: les centres d'appels des fournisseurs assaillis de questions

Les gens demandent des conseils

Après la réunion du Codeco, ce mercredi, les employés du Call center ont eu plus d'appels. "Le Codeco a généré un peu plus de questions" confirme Elise Van Linthout, porte-parole de Mega, "parce que les gens avaient espéré avoir un peu plus d'aide de la part du gouvernement. Le gouvernement est resté très réservé là-dessus, et donc les gens demandent des conseils, comment ils pourraient faire pour payer moins, pour avoir un moindre coût d'énergie."

"On essaye de leur donner des conseils en ce qui concerne leur consommation, comment la diminuer, aussi au niveau des panneaux solaires, comment l'optimiser. C'est vrai que notre rôle n'est plus uniquement de solutionner des problèmes mais c'est aussi de conseiller les clients sur le long terme" poursuit Léa Colas, conseillère clients au département commercial.

Du mécontentement ... à la résignation

Dans un premier temps, l'augmentation des acomptes a été très mal acceptée par les clients, comme le confirme Dylan Goffaut, responsable de l'équipe commerciale: "La communication a été mal prise. Maintenant, les clients sont plus dans un esprit de résignation. Ils savent que la marché de l'énergie se porte très mal, donc ils essayent de faire des économies comme ils le peuvent, et ils comprennent et demandent même pro-activement d'augmenter leurs provisions pour ne pas avoir une mauvaise surprise lors du décompte annuel."

On conseille aux personnes en difficultés de demander un plan d'étalement

Le nombre de clients qui rencontrent des difficultés de paiement est en augmentation. En pareille situation, le client doit demander un étalement, comme le conseille la porte-parole de Mega: "On conseille vivement aux clients qui ont des difficultés de paiement de demander au plus vite un plan d'étalement, parce que comme ça, au moins, il n'y a plus de coûts qui s'ajoutent à votre compte, et donc, ce n'est pas le début de l'endettement mais c'est, j'espère, le début de la solution."

L'empathie est une des qualités que l'employé de Mega doit avoir. La société recherche de nouveaux collaborateurs.