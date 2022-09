Flambée des prix de l’énergie : le poêle à charbon suscite un regain d’intérêt

Tout le monde est à la recherche de solutions pour faire face à la flambée des prix de l’énergie. Certains en reviennent à se chauffer au charbon, dont le prix n’a pas explosé ces derniers mois, contrairement aux autres combustibles. Chez les vendeurs d’appareils de chauffage, on constate d’ailleurs un regain d’intérêt pour les poêles à charbon.

Une dizaine d’euros par jour en hiver

Cela fait 40 ans que Jean Biemar et sa femme se chauffent au charbon. En hiver, ça leur revient à une dizaine d’euros par jour : "Tous les jours matins, je descends à la cave chercher ma charbonnière. Nous avons fait une réserve pour passer l’hiver. Le coût, c’est quand même un autre prix que le gaz, et en prenant un poêle au charbon, qu’on ouvre les portes, qu’on fasse ce qu’on veut, la chaleur reste la même" confie le couple.

La source d’énergie la moins chère d’un point de vue prix et calories

Des poêles à charbon, Maxime Lousberg en vend de plus en plus régulièrement ces derniers mois dans son magasin spécialisé en appareils de chauffage : "On a beaucoup de demandes" confirme-t-il, "on est en attente d’une vingtaine d’appareils qui doivent arriver prochainement, et il y en a déjà cinq ou six de réservés. Notre carnet de commandes, on ne va pas se plaindre, il est plein sur une ou deux semaines".

Clairement, ce qui motive les gens, c’est le prix du charbon, qui a augmenté, mais beaucoup moins que les autres combustibles : "Tous les combustibles ont augmenté mais celui-là reste celui qui a été le moins touché, et ça reste la source d’énergie la moins chère d’un point de vue prix et calories" poursuit le vendeur, 6e de sa génération.