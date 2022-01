Flambée des prix de l'énergie : il y a de plus en plus de dossiers ouverts pour factures impayées

A nouveau, c'est l’envolée spectaculaire du prix de l’énergie, et notamment sur les marchés internationaux. Les factures de gaz et d’électricité se sont considérablement alourdies pour beaucoup de Belges. Il n’y a pas encore de chiffres fiables, mais selon Didier Zovi, l’administrateur de l’Association professionnelle des sociétés de recouvrement et le patron de la société EuroFides, active dans ce secteur, il y a de plus en plus de dossiers pour recouvrer les factures d’énergie impayées.

"Oui, absolument, on l’a déjà ressenti. Nous, ce qu’on a essayé de faire, c’est de s’adapter au mieux à cette situation, et c’était déjà un peu la tendance qu’on avait prise en 2020. Le problème était alors plutôt le Covid, et maintenant, en cette fin d’année 2021, c’était plutôt le prix de l’énergie. On s’est donc adapté. Comment ? Notamment avec un assouplissement des plans d’apurement. Maintenant, de plus en plus de personnes nous demandent des plans d’apurement, payés en plusieurs mensualités, avec des montants mensuels de plus en plus faibles. Il arrive parfois qu’on accepte des plans d’apurement de cinq euros par mois, ou alors un allongement du délai. Ils nous disent : 'Je veux bien vous payer, mais même en six mois, ce sera trop court. J’aimerais vous payer la créance en un an', par exemple."