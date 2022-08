Flambée des prix de l’énergie : comment en est-on arrivé là ?

En 2021, l’Asie, en pleine reprise économique, s’est emparée d’une partie des stocks de gaz naturel liquéfié (GNL) disponibles. Japon, Corée et Chine sont de gros consommateurs de ce produit. La Chine est même le plus gros importateur mondial de GNL. Cela a donc déjà entraîné les prix à la hausse.

L’explosion a véritablement eu lieu à l’automne 2021. Après l’Asie, c’est l’Europe qui a retrouvé le chemin de la reprise économique post-covid, de quoi peser un peu plus sur les cours mondiaux.

Pour ne rien arranger, l’offre de gaz s’est contractée en 2021. En Europe, les stocks de gaz étaient bas. L’incendie d’un gazoduc en Russie, des travaux de maintenance plus longs que prévu sur des installations gazières en Russie et en Norvège ont empêché ces pays de produire plus pour répondre à la demande. Cela a donc pesé sur les prix du gaz qui se sont envolés. En Europe, en 2021, il n’a fallu que six mois au gaz pour voir son prix être multiplié par quatre.