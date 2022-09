Flambée des prix de l’énergie : Charles Michel monte au créneau et presse la Commission européenne

Reste le troisième chantier. Les prix de l’énergie. Et là, Charles Michel se montre insatisfait. Il met la pression sur la Commission européenne qui, selon lui, tarde à faire des propositions concrètes. Le président du Conseil rappelle les demandes répétées lors des sommets européens de mars, d’avril, de mai. "On ne peut plus attendre. Ce n’est pas réaliste", insiste-t-il. Car la situation est critique : le prix du gaz a été multiplié par 10, voire par 12 en un an. Et comme en Europe le prix du gaz détermine le prix de l’électricité, la facture des consommateurs explose.