Flambée des faillites : près de 1000 entreprises ont mis la clé sous la porte en mai

Les quelque 988 faillites représentent près du double du nombre d’entreprises en fin de vie de mai 2021. Mai 2022 est le troisième pire mois de mai en la matière jamais enregistré en Belgique. Il occupe même la tête en Flandre, qui a vu le mois dernier le nombre record de 566 sociétés cesser leurs activités.

Depuis janvier, 4092 entreprises ont été déclarées en faillite dans le pays, soit 55% de plus que sur la même période un an plus tôt. Les faillites ont concerné 6711 emplois depuis le début de l’année 2022.