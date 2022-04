Flambée de cas de Covid à Shanghai : la stratégie "zéro-Covid" fâche la population

Inquiets pour le "bien-être" des citoyens américains, les Etats-Unis ont annoncé mardi avoir ordonné aux employés non essentiels de leur consulat de quitter Shanghai, sur fond de flambée épidémique et de strict confinement dans la capitale économique chinoise.

Mais la mesure a entraîné des accrocs logistiques, avec certains Shanghaïens qui éprouvent des difficultés à se ravitailler en nourriture.

Autre mesure controversée : les personnes testées positives au coronavirus, même asymptomatiques, sont placées à l’isolement dans des centres de quarantaine improvisés – au confort et à l’hygiène parfois rudimentaires.

C’est dans ce contexte que Washington a ordonné le départ de Shanghai de son personnel non essentiel "en raison de l’épidémie de Covid-19 en cours", a indiqué mardi dans un communiqué un porte-parole de l’ambassade des Etats-Unis.

Le nombre de personnes concernées par cette décision n’est pas connu et il n’était pas clair si un départ de Shanghai signifiait une sortie du territoire chinois. "Les Etats-Unis n’ont pas de priorité plus élevée que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger, y compris du personnel de la Mission Chine et de leurs familles", précise le texte.



La décision d’évacuer ou non une partie du personnel américain du consulat de Shanghai relève du seul ressort de Washington, a estimé mardi Pékin, regrettant toutefois la publicité faite à cette mesure. La Chine est "fort mécontente et s’oppose fermement à toute instrumentalisation et politisation" de cette évacuation, a fustigé devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian.