"Flair de famille" : une enquête criminelle avec Samuel Labarthe et Sylvie Testud

Labarthe et Testud incarnent un frère et une sœur dans une fiction policière coproduite par la RTBF. Ils vont mener l'enquête au cœur d'une tragédie familiale qui va ébranler leur relation fraternelle. À voir le jeudi 9 mars à 20h35 sur La Une et Auvio.

Les duos d'enquêteurs atypiques, c'est une recette qui marche dans le genre policier. En voici un nouveau avec Flair de famille, un polar de 90 minutes porté par Samuel Labarthe (Les Petits Meurtres d'Agatha Christie) et Sylvie Testud (Peur sur le lac).

L'ex-pensionnaire de la Comédie française et l'actrice/réalisatrice se glissent dans la peau de François et Caroline, un frère et une sœur ayant choisi la même vocation : la police. L'un travaille à Abbeville, petite commune des Hauts-de-France, l'autre débarque de Paris pour y prendre fonction. Leur première enquête ? Résoudre le meurtre d'une jeune femme retrouvée morte sur son lieu de travail. Cette première enquête va bousculer François et Caroline dans leur relation et les faire rejouer ce qui les a soudés et séparés, ce qui fonde leur complicité́, l'amour mais aussi la jalousie et le ressentiment.

Flair de famille, jeudi 9 mars à 20h35 sur La Une et en replay pendant 15 jours sur Auvio.