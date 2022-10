Flags, les artistes pavoisent à la Villa Empain

Jasper Johns réussit à annexer le drapeau américain au territoire de l’art. L’emblème des Etats-Unis devient une œuvre de pop art à part entière ou de néo-dadaïsme signée par le créateur de Flag en 1954/55. Les plasticiens s’emparent des formes et des couleurs, des bandes et des étoiles et battent pavillon artistique. Le drapeau flirte avec l’abstraction et l’artiste envoie les couleurs et le spectateur en voit de toutes les couleurs.

Alfred Pacquement a été le directeur du Musée national d’Art moderne au Centre Pompidou de 2000 à 2013. Il a assuré le commissariat de l’exposition Mappa Mundi, cartographies contemporaines à la Fondation Boghossian en 2020. Il est le commissaire de l’exposition Flags ouverte à la Villa Empain jusqu’au 22 janvier 2023.

Alfred Pacquement au micro de Pascal Goffaux.