Flagey piano Days : Nikolaï Lugansky dans les grandes œuvres de Franck

Les Flagey Piano Days se poursuivent, en mettant à l’honneur la musique de César Franck, compositeur liégeois qui fête cette année ses 200 ans. Ce vendredi 18 février, nous vous proposons de vivre, en direct sur Musiq3, le récital du pianiste Nikolaï Lugansky, qui interprétera quelques-unes des plus belles pages du répertoire du compositeur liégeois.

Nikolaï Lugansky, pianiste en résidence de Flagey, a récemment consacré un album à César Franck, dont nous célébrons toute cette année le bicentenaire. Pour son récital dans le cadre des Flagey Piano Days, il nous offre deux des plus belles pièces pour piano de César Franck, le Prélude, aria et final et le Prélude, choral et fugue. Un programme qui sera complété par la Sonate pour piano n°17 en ré mineur, "La Tempête" de Beethoven.

Un concert à vivre en direct sur Musiq3 dès 20h en compagnie de Pierre Solot, qui recevra Gilles Ledure, directeur de Flagey, et la pianiste Beatrice Berrut, qui parlera de son projet "Jugendstil", album qui sortira très prochainement chez Dolce Volta.