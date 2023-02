Flagey Piano Days : des pianistes de renommée internationale à Ixelles

La 10e édition des Flagey Piano Days démarre ce jeudi 9 février. Durant 4 jours, les pianistes de diverses nationalités se succèderont à Flagey avec au programme de l’impro, du jazz et du classique. Invitée par François Heureux, Cécile Poss détaille la programmation.

Trois concerts mettront à l’honneur le compositeur russe Serge Rachmaninov à l’occasion de son 150e anniversaire. Parmi ces pianistes, il y a le Tchèque Lukas Vondracek, possédant une véritable patte sonore caractérisée par un son toujours plein et rond et ce malgré la puissance sonore qu’il va mettre. Il avait remporté le Concours Reine Elisabeth en 2016 en jouant le 3e concerto de Rachmaninov, une œuvre imposante par la technique et la musicalité qu’elle exige. Le pianiste la rejouera durant les Flagey Piano Days.