Flagey 2020, le concert post confinement du trio de Giuseppe Millaci

"Interaction : Live at Flagey" rend hommage au lieu de culture iconique dans lequel il a été enregistré, avec ce programme équilibré aux climats variés, tout en sensibilité et en maîtrise; la complicité du trio qui sillonne les scènes internationales depuis cinq ans, s’épanouit au gré des ballades, des swings nerveux et bossas qui composent l’album. L’équilibre des trois voix de Giuseppe Millaci (contrebasse), Lionel Beuvens (batterie) et Amaury Faye (piano), y est d’une justesse prodigieuse, et permet à chacun d’exprimer toute la richesse de sa personnalité. Le disque est parsemé de solos virtuoses parmi lesquels un morceau entièrement interprété à la contrebasse, choix aussi rare que pertinent, et véritable hommage du compositeur à son instrument de cœur. A noter également la reprise magistrale, délicate et sensuelle de "Pra Dizer Adeus", qui révèle le talent et la complémentarité des musiciens du Vogue Trio à travers la richesse de leurs interactions.

À l’occasion de la sortie de ce live, Giuseppe Millaci était l’invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.