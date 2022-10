FKJ en concert au Cirque Royal de Bruxelles avec Jam

"V I N C E N T", c’est un album concept enregistré pendant le lockdown en plein milieu de la jungle d’Asie du Sud-Est. On y retrouve des collaborations de tous genres avec le guitariste de légende Santana, le chanteur Toro Y Moi ou encore Little Dragon ou ((( o))) qui est la compagne d’FKJ. L’artiste, membre de longue date de la famille Roche Musique, se livre encore un peu plus sur ce projet, il concrétise en musique son envie d’évasion. On peut donc dire que c’est un album authentique fabriqué de façon artisanale.

Sur scène, c’est ce moment d’intimité qu’FKJ partagera avec son public bercé par sa musique envoûtante. On a hâte de le retrouver en Belgique le 27 mars et d’ici-là, soyez attentifs on vous y emmènera avec nous.