Fixes ou tronçons : est-on capable de localiser tous les radars de vitesse en Wallonie ? (cartes interactives)

Évacuons d'emblée les questions les plus évidentes : pourquoi placer de plus en plus de radars sur nos routes et pourquoi faudrait-il communiquer leur position ? Benoît Godart, porte-parole de l'Institut pour la sécurité routière (VIAS) explique: "L’objectif d’une communication claire de la position des radars est double : premièrement prévenir de l’endroit où ils se trouvent pour provoquer un changement de comportement sur la route et deuxièmement d’augmenter l’adhésion sociale aux limitations de vitesse. Je pense qu’une carte de ce type serait bénéfique pour tous les usagers."

Une idée que soutient le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet :

Je suis très favorable à un site reprenant la localisation de l'ensemble des radars présents sur le territoire belge. C’est un très bon outil de prévention.

Ce partage d’information et de localisation des radars est bien pratique pour les automobilistes parcourant des routes qu’ils connaissent moins durant leurs vacances.



Par exemple pour rejoindre la côte, il est crucial de respecter les limitations de vitesse afin d’éviter les contraventions. Les radars tronçons se multiplient le long de l’E40 entre Bruxelles et Ostende, d’après le site wegenenverkeer.be de la Région flamande, équivalent du SPW (le Service Public de Wallonie). Les radars sont situés à des intervalles relativement courts, comme à Erpe Mere, Westrem, Gand, Beernem et Ostende. La Panne, Zeebrugge et Nieuport sont également équipés de radars tronçons. L’autoroute E40 vers Liège après Bruxelles présente aussi plusieurs radars, notamment à Zaventem et Bertem.

Du côté flamand, le wegenenverkeer.be recense au total 300 sites équipés de radars tronçons, dont la majorité se trouve en dehors des routes locales. La Flandre prévoit d’installer 194 radars tronçons supplémentaires d’ici la fin de l’année pour réduire les excès de vitesse et les risques d’accident. Il est important de noter que ces chiffres concernent uniquement les radars tronçons, et non les radars fixes, les radars de feux rouges ou les Lidar.