Fix My Street : 84% des incidents résolus, 23% d’utilisateurs en plus en 2021

Fix My Street, c’est l’application qui permet de signaler des problèmes dans l’espace public bruxellois, via un site web ou une application. Et elle a le vent en poupe.

Créée en 2013, Fix My Street est désormais bien utilisée. Si la mise en place a été timide, 2021 a marqué un tournant pour l’application.

Ce jeudi dans un communiqué de Bruxelles Mobilité, on apprend que 75.784 incidents ont été signalés en 2021 et que 83,94% de ces incidents ont été résolus dans le courant de l’année.

L’autre bonne nouvelle, c’est aussi l’augmentation du nombre d’utilisateurs. "En 2021, 8629 utilisateurs ont fait part de 75.784 défectuosités de l’espace public, soit une augmentation de 23,03% du nombre d’utilisateurs et de 7,59% du nombre de signalements. Chaque utilisateur signale une moyenne de 2,8 incidents. Les signalements ont été réalisés par une proportion de 73% primo utilisateurs. L’application (disponible sur IOS ou Android) a été téléchargée 5644 fois en 2021", rajoute Bruxelles Mobilité.