30 euros par mois ça équivaut à 360 euros par an, un certain budget pour une année qui se déroule sans la moindre panne. Au-delà des interventions, Guillaume propose dans son abonnement, un entretien annuel de tous vos gros électros. Lors de sa venue, le technicien vérifiera vos taques de cuisson, nettoiera la suie accumulée dans votre hotte, vérifiera l'état de vos filtres indispensables au bon fonctionnement de votre lave-vaisselle ou de votre machine à laver, aspirera la poussière agglomérée dans votre sèche-linge… Des gestes essentiels auxquels on ne pense pas souvent et qui permetteront d’allonger la durée de vie de vos appareils d’au moins 5 ans. L'occasion pour vous de prendre note de tous ces conseils et d'adopter les bons gestes pour la planète.