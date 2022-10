Fistball, le cousin germanophone du volley-ball

Fistball ou faustball en allemand. Ce nom n’évoquera peut-être rien aux amoureux de sports. Pourtant c’en est bien un. Cette pratique ressemble fortement au volley et est très répandue dans les pays germanophones. Cette sorte de volley sur gazon se joue à cinq contre cinq.

Contrairement au volley, les joueurs ont le droit de toucher la balle uniquement avec les bras ou les poings fermés. Une fois le ballon engagé vers l’autre côté du terrain, l’équipe qui réceptionne a droit à trois touches de balle avant de renvoyer le cuir à l’adversaire. Différence notable avec le volley, le ballon peut toucher le sol à chaque fois qu’un coéquipier l’a touché. Cela signifie également que la balle peut toucher le sol après avoir passé le filet. Les sets se jouent en onze points gagnants. Le nombre de manches à emporter pour décrocher la victoire varie, lui, selon la classe du match.

La dernière grande compétition internationale a eu lieu en juin en Italie à l’occasion des championnats d’Europe. Qualifiée pour l’événement, la Belgique y avait pris une 8e et dernière place peu flatteuse dans la catégorie hommes. Depuis la création de ce tournoi, seuls trois pays se sont partagé les places sur le podium. L’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. Quand on vous disait qu’il valait mieux dire faustball.