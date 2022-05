Fiscalité, TVA, tarif énergie... : le PS avance 13 mesures en faveur du pouvoir d'achat de la classe moyenne

D'autres mesures ne coûteront rien, souligne le PS, comme le maintien de l'indexation automatique des salaires, tabou des socialistes, ou la révision de la loi sur la compétitivité des entreprises, qui corsète les négociations salariales depuis qu'elle a été réformée par le gouvernement Michel en 2017.

Ce sujet reviendra au parlement à la fin juin à la faveur d'une proposition de loi d'initiative citoyenne. "Ce n'est pas dans l'accord de gouvernement, je le reconnais. Il dit qu'on contournera la loi par des circulaires sauf qu'il y a l'inflation et les bénéfices très élevés de certaines entreprises. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans l'accord de gouvernement qu'on ne peut pas en discuter", a souligné M. Magnette.

"Des mesures significatives et structurelles"

Deux échéances se profilent pour discuter de ces mesures. La remise du rapport des experts mandatés par le gouvernement pour étudier le pouvoir d'achat d'ici la fin du mois et les discussions du budget 2023 des mois de septembre-octobre.

"Aujourd'hui, nécessité fait loi. Vu la situation sur le front de l'énergie et l'inflation, on doit pouvoir prendre des mesures significatives et structurelles et plus des 'one shot'", a dit M. Dermagne.

Le président du PS s'est défendu de vouloir réécrire l'accord de gouvernement qui remonte à octobre 2020. "Nos propositions ne concernent que le pouvoir d'achat. Mais c'est une réponse à une lacune de l'accord. Personne n'avait imaginé qu'au sortir de la crise du Covid, il y a aurait la crise inflatoire, la guerre en Ukraine, etc. Et personne n'aurait imaginé que l'économie tournerait aussi bien, contrairement aux années '70", a-t-il expliqué. "En tant que premier parti de cette coalition, nous devons faire des propositions. J'espère que les autres feront de même. J'en entends certains qui n'ont que la classe moyenne aux lèvres, je leur dis: c'est le moment".