First Republic Bank, troisième banque américaine sauvée depuis mi-mars : la dernière ?

First Republic Bank, c’est une banque commerciale spécialisée dans la gestion du patrimoine des clients fortunés. Basée à San Francisco, elle possède des succursales dans une dizaine d’États américains.

Lorsque la Silicon Valley Bank et la Signature Bank font faillite en mars dernier, les agences de notation commencent aussi à s’intéresser à la situation de First Republic Bank. Son profil inquiète. La banque, fin 2022, a prêté pour plus de 160 milliards de dollars à ses clients, dont la plus grande partie, environ 130 milliards, est garantie par des biens immobiliers.

Les agences de notations Fitch et S&P s’inquiètent et abaissent la note de First Republic Bank. Elles constatent que la banque a prêté plus d’argent qu’elle n’en avait en dépôt. Elles constatent aussi que ces prêts, à taux fixes, ont perdu de la valeur en raison de la hausse des taux d’intérêt sur le marché américain. Les agences estiment que le risque est grand que la banque perde de l’argent. Il y a aussi un risque que les clients choisissent de retirer leur argent de la banque. Ce qui ne manquera d’ailleurs pas d’arriver.