"Un Monde" de Laura Wandel primé par l’Union de la presse cinématographique belge

Le Grand Prix, décerné au meilleur film de l’année écoulée, est allé pour 2021 au film américain "First Cow", "un western contemplatif à la fois doux et cruel, singulier retour aux origines de l’Amérique, qui étreint le cœur et saisit les sens", selon l’UPCB. Les quatre autres finalistes étaient : "The Power of The Dog" d’Andrea Arnold, "The Father" de Florian Zeller, "Titane" de Julia Ducournau et "Nomadland" de Chloé Zhao.