First Aid Kit reprend Fleetwood Mac en hommage à Christine McVie

Photographiées par Olof Grind dans les coulisses de l’International Arena de Cardiff, Johanna et Klara Söderberg de First Aid Kit ont troqué le piano qui domine la version originale de "Songbird" pour une guitare acoustique. Les sœurs s’échangent les lignes des couplets avant de s’unir pour le refrain, harmonisant "And I love you, I love you, I love you/ Like never before".

Christine McVie est décédée le 30 novembre à la suite d’une brève maladie. Ses collègues Mick Fleetwood et Stevie Nicks, mais aussi Lindsey Buckingham, ex-Fleetwood Mac, ont rendu des hommages émouvants à l’artiste, tout comme un certain nombre de musiciens qui ont compté Fleetwood Mac parmi leurs influences.

First Aid Kit a récemment sorti l’album Palomino, qui contient des singles comme "Out of My Head" et "Angel". En février, le duo folk entamera une longue série de concerts en Europe et en Amérique du Nord.

Rappelons également que Christine McVie sera mise à l’honneur dans l’émission Ladies in Rock sur Classic 21 ce dimanche dès 19h.