First Aid Kit, les soeurs Klara (chant, guitare) et Johanna (claviers, chœurs) Sederberg

Nous nous baladons cette semaine en Suède, plus précisément dans la banlieue de Stockholm pour y découvrir une fratrie qui, grâce à des compositions riche et une harmonie vocale sans précédent a conquis le monde du folk et de la pop. Ce sont les rencontres qui ont forgé leur culture musicale et un film des frères Coen qui leur a donné le déclic.

Auteurs-compositrices dès leur plus jeune âge, elles ont sorti cinq albums, quatre EP et plusieurs singles. Elles totalisent plus d’un milliard de streams et de nombreuses nominations notamment aux Brit et aux Swedish Awards, ce duo folk s’appelle First Aid Kit et derrière ce nom 2 sœurs, Klara et Johanna Söderberg.