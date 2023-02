First Aid Kit, Klara et Johanna Söderberg Made in Sweden

Tour à tour, elles signent avec un label anglais. Johanna quitte le lycée, Klara ne l’a pas encore commencé. Pour elles si les harmonies sont très importantes elles le sont autant que les paroles et les histoires racontées à travers leurs chansons. En 2010, à 20 et 17 ans respectivement, elles écrivent et composent l’intégralité des 11 titres de leur premier album et ce en plus de manier la guitare sèche et le clavier. Un son épuré et profondément country. Après leur premier album “The Big Black and The Blue” (2010) et “The Lion’s Roar” (2012), c’est avec leur troisième album “Stay Gold” qu’elles gagnent définitivement le respect des critiques et l’amour du public.