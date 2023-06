Firmin Decerf fête ses 80 ans et ses 65 ans comme organiste à l'église de Bastogne

Soixante-cinq années dédiées à une passion, ce n’est pas rien. Firmin Decerf fête cette année ses 80 ans et ses 65 ans de présence comme organiste à l’église Saint-Pierre de Bastogne. Quatre récitals sont d’ailleurs au programme cette année pour célébrer dignement ce double anniversaire.

Firmin Decerf a commencé à jouer de l’orgue à l’âge de 15 ans, à la messe de minuit de Noël 1957. "Ce qui m’a attiré dans cet instrument, c’est son côté espace sonore, c’est un peu l’infini qui se déroule sous nos oreilles, et aussi toutes les couleurs possibles que l’on peut entendre et qui nous révèle toutes les belles choses de la vie finalement. "

Après des études à l’institut Lemmens à Malines, il est lui-même devenu professeur d’orgue, à l’académie de Bastogne mais aussi à l’IMEP, l’Institut royal supérieur de musique et de pédagogie à Namur où il a fait toute sa carrière.

Sa carrière, ce sont aussi des concerts en Belgique et aux quatre coins du monde.

" J’ai donné des concerts en France, à Paris notamment, à Notre-Dame de Paris, j’en ai donné d’autres aussi à Montpellier, Bordeaux, etc., en Suisse, en Allemagne aussi, à Passau. J’ai aussi donné quelques concerts aux États-Unis, à Milwaukee, New York, Washington, ce sont de très beaux souvenirs ", se souvient Firmin Decerf.

Et à côté de tous ces lieux prestigieux, l’église de Bastogne reste l’un de ses endroits préférés. " Je suis tellement bien sûr cet orgue qui est magnifique et en plus, il est à même le sol donc on est près de l’assemblée, on est vraiment près du public, il y a un contact extraordinaire ", raconte Firmin.

Firmin Decerf sera en concert ce dimanche 4 juin, à 16 heures à l’église Saint-Pierre de Bastogne. Son fils, Grégory Decerf l’accompagnera au chant.