"Firebird", un concert "cross-over" du Belgian National Orchestra explore les défis du nucléaire

À l’occasion du 40e anniversaire de l’Ondraf, l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, le Belgian National Orchestra (BNO) s’est associé à l’artiste Eva L’Hoest pour présenter un concert inédit explorant les défis du nucléaire dans un croisement audacieux entre musique et arts visuels, indique l’institution mercredi dans un communiqué.

Un croisement entre la musique et les arts visuels

L’énergie nucléaire que nous produisons et consommons génère des déchets radioactifs qui doivent être stockés. La durée de vie de certains de ces déchets peut atteindre des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d’années. "Mais où en sera l’humanité dans quelques millénaires ? Y aura-t-il encore des êtres humains ? À quoi ressembleront-ils ? Comment garantir jusque-là la transmission des informations sur les sites de stockage ?", s’interroge le BNO, dont le spectacle "Firebird" sera présenté en première le 2 décembre à Bozar.

De Sibelius à Glass

Quatre œuvres musicales du XXe siècle serviront de point de départ à la jeune artiste liégeoise Eva L’Hoest. À travers son travail visuel, elle nouera un dialogue avec des compositions de Glass, Stravinsky, Hillborg et Sibelius. Ses images vidéo seront projetées sur grand écran au-dessus de l’orchestre et ses sculptures prendront place entre les musiciens.

La première du 2 décembre, dirigée par le chef principal du Belgian National Orchestra, Antony Hermus, sera suivie en janvier 2023 de trois autres représentations – deux spectacles destinés aux écoles et un aux familles. Ces spectacles seront proposés à l’occasion de deux journées visant à sensibiliser les élèves des deuxième et troisième cycles de l’enseignement secondaire aux défis des déchets nucléaires. Une exposition participative sera proposée en amont aux jeunes à la Galerie Ravenstein et à Bozar.