Fiona allaite sa fille depuis près de 3 ans : "C'est un moment privilégié que je passe avec elle"

Fiona est l’heureuse maman d’une petite Rubi qui fêtera ses 3 ans en mars. Lors de la naissance de sa fille, Fiona était vraiment déterminée à allaiter, convaincue des bénéfices pour sa santé et celle de son enfant. Au début, elle se disait qu’elle allait essayer 3 mois, ensuite 6. Finalement les mois, les années passent et Fiona allaite encore sa fille pour une durée toujours inconnue. "Elle adore ça et j’adore ça, c’est un moment privilégié que je passe avec elle", confie la jeune maman.

Le monde scientifique atteste des bienfaits de l’allaitement à court, moyen et long terme. L’Organisation Mondiale de la Santé recommande un allaitement maternel exclusif jusqu’aux 6 mois de l’enfant et ensuite de continuer l’allaitement tout en introduisant d’autres aliments jusqu’à l’âge de 2 ans révolus, aussi longtemps que la mère et l’enfant le souhaitent. Une recommandation peu suivie chez nous. Le taux d’allaitement en Belgique est l’un des plus faibles au monde. Selon les chiffres du SPF santé publique, seules 15% des femmes allaitent encore après 6 mois.