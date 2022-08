Finlande : une première ministre ne peut-elle pas se déchaîner en soirée ?

Adriano, un auditeur de Fleurus, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "C’est scandaleux. À partir du moment où elle représente son peuple, elle n’a pas à faire cela. Elle représente une institution, son état. En tant que première ministre, elle ne peut pas être vue en train de faire la fête."

Je pense qu’elle devrait présenter ses excuses

"Au bord d’une guerre avec la Russie, elle fait la fête, ce n’est pas correct. Lorsqu’on est à cette fonction pendant 4-5 ans, on se restreint. Il faut trouver le juste milieu entre la fonction politique et faire la fête. Le temps de son mandat, on ne fait pas de fête."