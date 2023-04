Finlande : Une coalition avec la droite nationaliste possible mais difficile après la défaite de Sanna Marin

La formation d’un gouvernement finlandais prend traditionnellement plusieurs semaines, voire des mois. Sanna Marin devrait donc assurer l’intérim la semaine prochaine lorsque la Finlande va officiellement adhérer à l’Otan. Quelle que soit la majorité qui se dégage de ces élections, l’adhésion à l’OTAN ne sera pas remise en question. Tous les grands partis, y compris "Les Finlandais" se sont positionnés pour l’organisation depuis le début de la guerre en Ukraine.

Pour imaginer la Finlande de demain, on peut se baser sur cette déclaration du probable prochain Premier ministre Petteri Orpo : " Je fais confiance à la tradition finlandaise pour négocier avec tous les partis, avec tous les partis, et essayer de trouver le meilleur gouvernement majoritaire possible pour la Finlande. Et vous savez ce qui est important pour nous ? C’est que nous sommes un membre actif de l’Union européenne, que nous renforçons l’OTAN-Finlande et que nous réparons notre économie : nous stimulons notre croissance économique et créons de nouveaux emplois."

Europe, Otan, croissance économique. Cela ne nous dit pas avec qui la droite s’alliera, mais voilà probablement les trois mamelles du prochain gouvernement finlandais. Dans cette déclaration, aucune trace des volontés des "Finlandais" de limiter l’immigration. Est-ce un signe ? Pas sûr. Les nationalistes pourraient se contenter d’une recherche de plus de croissance économique et de lutte contre la délinquance.