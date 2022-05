Finlande : le président Niinistö a appelé Poutine sur le projet d’adhésion à l’OTAN

Selon Helsinki, Sauli Niinistö a dit à Vladimir Poutine que les exigences de Moscou fin 2021 pour un gel de l’extension de l’Otan puis l’invasion de l’Ukraine fin février avaient "fondamentalement" modifié "l’environnement de sécurité de la Finlande".

Vous (la Russie) avez causé cela. Regardez-vous dans le miroir

Mercredi, le président finlandais avait estimé que Moscou était le responsable du projet d’adhésion de son pays, historiquement non aligné et non membre de l’Otan.

"Vous (la Russie) avez causé cela. Regardez-vous dans le miroir", avait-il lancé.

Sauli Niinistö et Sanna Marin doivent officialiser dimanche la décision de la Finlande d’être candidate à l’Otan, avec une réunion du Parlement prévue lundi.