"Finis ton assiette": un spectacle autour de la table au Centre Culturel de Namur

"Finis ton assiette", c’est à voir et à manger, au CCN, derrière la gare de Namur. Un spectacle interactif qui invite les spectateurs autour du plateau. Une table en U pour les convives, et au milieu une cuisine, des casseroles qui bouillonnent, un cuisinier, un musicien et une comédienne qui accueille le public, et lui révèle le mode d’emploi.

Certains spectateurs sont même invités à mettre la main à la pâte, à éplucher des oignons, ou à couper des légumes.

Objectif, voter pour élire la soupe la plus populaire, celle que l’on se partagera en fin de soirée. Parce que la soupe c’est universel, on en trouve dans toutes les civilisations, commente la comédienne et conceptrice. Et dans le spectacle elle ouvre le débat à la politique, la nutrition, le vegan, le bio…

Rencontre avec Sara Selma Dolorès…

"Finis ton assiette", au CCN (Centre Culturel de Namur, anciens abattoirs de Bomel) jusqu’au 17 décembre…