Fini Twitter, place à X : Elon Musk a-t-il tué le réseau social ?

Seulement, Twitter s’appelle désormais X… Si ce changement de nom risque de s’ajouter à la longue liste des choix curieux de l’entrepreneur, ce rebranding pourrait aussi tomber à pic selon l’expert : "C’est comme si une fois au fond, il donnait un grand coup de pied pour rebondir." En effet, il pense que l’espoir non dissimulé d’Elon Musk est de transformer son réseau social en une super-appli, semblable à Wechat. Cette application asiatique compte un milliard d’utilisateurs actifs, et allie de nombreuses fonctionnalités : actualités, messagerie et moyens de paiement.

Pour y parvenir, il semblerait alors indispensable de changer de nom : "Le rebranding intervient quand la marque ne correspond plus au service auquel elle fait référence", explique Xavier Degraud. Ce nouveau nom n’est pas non plus choisi au hasard, se rapprochant fortement de SpaceX, autre propriété du milliardaire : "Il y a une volonté de synergie entre ses entreprises, sa stratégie et son modèle économique devraient alors se lire différemment. Il est trop tôt pour savoir ce qu’il adviendra du réseau social, mais il y a l’espoir d’être au carrefour d’un changement."