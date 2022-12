Fini les strass et les paillettes, le Lido réinventé fait place à la comédie musicale

Oubliez la célèbre revue parisienne avec plumes et paillettes, place désormais à la comédie musicale. Depuis son rachat l’an dernier, le mythique cabaret du Lido se réinvente avec une nouvelle stratégie. Au menu de ces prochains mois : la célèbre comédie musicale "Cabaret", qui vient par moments faire comme un clin d’œil à la gloire passée du lieu.

Ne parlez d’ailleurs plus de "Lido", mais de "Lido 2 Paris". "La page numéro deux s’ouvre. Et 'Paris', pour en faire à nouveau un lieu de spectacle pour les Parisiens puisque les Parisiens ne venaient plus au Lido", explique Jean-Luc Choplin, président et directeur artistique du Lido 2 Paris.

Pendant des décennies, le Lido a été une image des nuits parisiennes, à la fois glamour et un brin provocant. Pourtant, le public s’est peu à peu détourné ces dix dernières années. Les pertes s’élevaient à 80 millions d’euros. Résultat : un rachat par le groupe hôtelier Accor, plus de 150 emplois supprimés, mais un nouveau projet pour faire revivre cette scène mythique.

J’aime bien le théâtre et les comédies musicales et c’est rare d’en voir à Paris en version originale

Et ce renouveau semble être apprécié. "Pour moi, c’était des filles court-vêtues, avec des plumes et surtout la danse. Et ça, ce n’est pas trop mon truc", explique une spectatrice. "En revanche j’aime bien le théâtre et les comédies musicales et c’est rare d’en voir à Paris en version originale."

Pour l’instant, c’est donc "Cabaret" qui sera joué jusqu’en février 2023. Et puis, le Lido fermera à nouveau pour une rénovation de six mois.