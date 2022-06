Fini les gros mots ! Les services de streaming adaptent leur contenu musical aux enfants

Les mélomanes souhaitant partager leur passion avec leur progéniture le savent pertinemment : toutes les chansons ne sont pas adaptées aux jeunes oreilles. La preuve avec "Real Nigga Roll Call" de Lil Jon & the East Side Boyz. Ce titre sorti en 2004 contiendrait, à lui seul, 295 gros mots et insultes. De quoi inquiéter certains parents, surtout qu’il n’est pas le seul à contenir des références au sexe, à la drogue ou encore à la violence.

Conscient de ce problème, l’entreprise Gabb Wireless a lancé un service de streaming musical dédié aux tout-petits. Gabb Music s’appuie sur un système de filtrage pour offrir à ses utilisateurs une bibliothèque de chansons qu’ils peuvent écouter en famille. Pop, hip-hop, rock, country… Il y en a pour tous les goûts, des nouveautés aux classiques. De quoi permettre aux enfants d’élargir leurs horizons musicaux dans un environnement adapté, où les paroles explicites sont masquées.

Pour Nate Randle, le CEO de Gabb Wireless, cette nouvelle initiative répond aux attentes de nombreuses familles. "La musique est la requête numéro un des enfants et parents qui utilisent Gabb. Au lieu de nous contenter d’un autre service de streaming musical, nous avons créé notre propre filtre et notre propre expérience", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Nous créons des technologies sûres depuis notre lancement, et maintenant nous le faisons avec la musique".