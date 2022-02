Fini le télétravail obligatoire, le Codeco parle désormais de "recommandation"

L’obligation de télétravail à 80% avait été décidée par le Codeco durant le mois de novembre. Depuis, aucun relâchement n’avait été permis par les autorités. Un manque d’évolution vivement critiqué cette semaine. Notamment du côté du patronat, qui commençait à trouver le temps long et réclamait des assouplissements.

"Maintenant que la chute des chiffres du coronavirus a commencé, les organisations patronales affirment qu’il est temps de remettre la réglementation du télétravail entre les mains des entreprises et d’opter pour une recommandation", plaidaient la FEB, l'UWE, la Beci et le Voka dans un communiqué.

Accalmie sanitaire

Cet assouplissement intervient alors que la situation sanitaire s’améliore et que l'on traverse un changement de tendance concernant les nouvelles infections. "On est dans la décrue, on le voit aussi au niveau des hôpitaux", commentait Leïla Belkhir, cheffe de l’unité infectiologie aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles, sur le plateau de Déclic ce jeudi.

Le porte-parole interfédéral Steven Van Gucht est également allé dans ce sens lors du point presse hebdomadaire de Sciensano ce vendredi matin. "Le pic de la cinquième vague est clairement derrière nous", a-t-il indiqué.