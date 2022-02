Fini le mariage, place aux célébrations païennes !

Son métier ? "Cérémoniste." Derrière ce néologisme que ce Lillois de 35 ans espère bien voir s'installer en France se cache le métier d'officiant de cérémonie laïque. Contrairement à un maire ou un prêtre, Charles ne peut pas officiellement unir un couple aux yeux de l'Etat ou de la religion. Mais il peut célébrer l'amour de deux personnes.

La tendance débarque des pays anglo-saxons, les Etats-Unis en tête. Pour Charles, c'est en revenant d'un voyage en Australie, où une amie lui avait demandé d'animer une union, qu'il a eu le déclic.

Et il n'a pas eu à batailler beaucoup pour trouver ses premiers clients dans un pays où l'on se marie de moins en moins, et encore moins dans la religion. Rien que l'an dernier, les célébrations ont chuté de 34% sous l'effet Covid. Mais cette tendance à la baisse est plus globale avec un nombre de mariages divisé par deux depuis l'après-guerre.