Fini la route, retour dans les labourés : voici les dates importantes de la saison 2023-2024 de cyclocross

Amateurs de gadoue et de sable, vous allez bientôt être servis. Si la saison de cyclo-cross a repris depuis quelques semaines, elle va seulement entamer les choses sérieuses dans les prochains jours. Comme de coutume, les trois "Fantastiques" des labourés ne reprendront pas tout de suite. Il faudra donc attendre avant de voir Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tom Pidcock se jouer la victoire sur les tracés sinueux. Que les plus pessimistes se rassurent, le spectacle sera néanmoins présent durant près de cinq mois. Tour d’horizon des dates importantes de cette saison 2023-2024.