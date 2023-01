La mobilisation est générale puisque 65 cinémas sont partenaires et sont cartographiés sur le site de 1ticketpourlavie. Chaque film et chaque séance comptent ce samedi 4 février : "Je vous invite tous, partout en Belgique, à vous faire plaisir en allant au cinéma le 4 février, et ainsi à contribuer à nos côtés à faire reculer la maladie ! ", pour Patricia Lanssiers, Directrice Générale de la Fondation contre le Cancer.

Alors, rendez-vous le 4 février dans le cinéma le plus proche de chez vous et achetez un ticket pour le film de votre choix, 1€ ira directement à la recherche scientifique contre le cancer et des projets qui contribuent au bien-être des patients.