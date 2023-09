Finances des universités : Annick Castiaux, rectrice de l’UNamur, "tire la sonnette d’alarme sur le risque de diminution de la qualité de l’encadrement"

Depuis cette rentrée dans l’enseignement supérieur, les études pour devenir instituteur ou régent sont passées de 3 à 4 ans. Interrogée sur La Première, Annick Castiaux, rectrice de l’UNamur espère que cela rendra ces "métiers attractifs et qu’ils seront revalorisés. Mais la question de la revalorisation barémique de ces professions est un problème". La formation sera faite conjointement par les universités et les Hautes Écoles. Le but est d’avoir un socle commun à tous ces enseignants, "de les amener à faire un réseau avec les universités et les Hautes Écoles et de continuer à collaborer avec eux dans une formation continue tout au long de la vie".

L’UNamur va désormais "codiplômer" avec l’Hénallux (Haute École de Namur-Liège-Luxembourg) et crée une nouvelle faculté en sciences de l’éducation et de la formation.

Le Conseil des recteurs et rectrices des universités francophones (CREF) réclame un refinancement de l’enseignement supérieur. Face au manque de moyens, "nous voyons arriver le fantôme" de ce qui se passe en Flandre, où certaines universités ont décidé de ne remplacer que deux postes sur trois, et "nous décidons de rationaliser l’offre : a-t-on besoin de l’ensemble de ces options, peut-on mettre plus d’étudiants par travaux pratiques ? On a un risque de diminuer la qualité de l’encadrement, on veut vraiment tirer la sonnette d’alarme sur ce risque. À l’UNamur nous avons cette réputation d’un encadrement de proximité, ce qui dans la transition entre secondaire et supérieur est vraiment fondamental".