Finances dans le rouge, jeunes sur le départ et supporters en colère, Vandenhaute sous pression à Anderlecht

A cela s’est ajoutée l’intention de se séparer de Jean Kindermans, le directeur du centre de formation. "La goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Le point de non-retour", selon les groupes Fanboard, le BCS et les groupes d’animation.



"La confiance est totalement rompue" à l’égard de Vandenhaute, président depuis mai 2020, écrivent les supporters. "Une succession de décisions incomprises au mieux – destructrices au pire – couplée à un manque criant de légitimité et de charisme nous poussent aujourd’hui à devoir agir pour la survie de notre club. Car oui, c’est bien de cela qu’on parle."



"Les datas font loi chez vous", ajoutent les supporters. "Les chiffres ne mentent pas : votre bilan est insuffisant et rien ne nous laisse entrevoir des jours meilleurs alors que nous sommes plus proches de la relégation que des playoffs 2. Aux autres membres de la direction, prenez cela comme le dernier avertissement", préviennent-ils en conclusion. "Personne n’est à l’abri et nous ne vous laisserons pas continuer à détruire notre club. Personne n’est plus grand que l’institution".



Dans cette ambiance pesante, certaines jeunes s’apprêtent à prendre la tangente. Le cas le plus révélateur est sans doute celui de Konstantinos Karetsas. A tout juste 15 ans, il pourra bientôt signer son premier contrat pro, mais celui qui est considéré comme un des plus grands talents de Neerpede devrait le faire à… Genk. Lucas Stassin, 11 buts avec les RSCA Futures, étudierait une offre de Lille.



Les nuages s’accumulent au-dessus du Lotto Park. Les premiers rayons de soleil devront venir du terrain alors qu'un déplacement délicat s'annonce le week-end prochain à Bruges.