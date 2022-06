Finances communales grevées : la Ville de Namur n’y échappe pas

En 2021, le résultat global définitif est à l’équilibre strict. On pourrait se dire que c’est une bonne nouvelle. Au contraire, c’est un désastre dit le bourgmestre : si les budgets sont difficiles à boucler depuis plusieurs années bien souvent en raison de facteurs exogènes, les comptes en général se portaient plutôt bien et permettaient souvent d’engranger des réserves et provisions pour soulager les exercices futurs […]. Cette année, ce n’est plus le cas, les résultats du compte ne sont clairement pas bons.

Pour la première fois depuis longtemps, il n’y aura pas de réserves et de provisions pour l’avenir. A titre de comparaison, l’exercice 2020 présentait un boni de près de 8 millions d’euros après incorporation des recettes compensatoires.

Les recettes 2021 se caractérisent par un écart de près de 8 millions d’euros par rapport aux prévisions : -4,4 millions d'euros en raison d’un retard important d’enrôlement des additionnels au Précompte immobilier par la Région (encore un tacle), -1,6 million d'euros pour les additionnels à l’impôt des personnes physiques, -700.000 euros de recettes de parking et d’horodateurs en raison de la crise Covid et des gratuités subséquentes…

Les dépenses de Personnel, de Transfert (à la zone de Police et au CPAS par exemple) et la Dette sont restées sous contrôle. Les dépenses de fonctionnement ayant bondi de 10%, il a fallu en reporter certaines. De quoi complexifier le casse-tête budgétaire de l’exercice en cours et celui de 2023.