Financer le revenu universel en taxant les grosses fortunes ? : « Nous sommes déjà l’un des trois pays de l’OCDE les plus taxés », avance Georges-Louis Bouchez

Cette semaine, "QR le débat" revenait sur l’idée du revenu universel, un revenu garanti pour tous qui viendrait s’ajouter au travail et à la sécurité sociale.

Et cette idée, les politiciens Georges-Louis Bouchez, président du MR, et Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo à la Chambre, la défendent : "Nous défendons l’idée d’un revenu de base depuis toujours chez Ecolo, mais comme socle social de solidarité inconditionnel en-dessous duquel on ne peut pas retomber. Cela veut dire que toute personne aurait le droit à vivre une vie digne", affirmait Gilles Vanden Burre ce mercredi. "Et cela viendrait en plus de la sécurité sociale. Cela a particulièrement du sens pour certains jeunes qui se retrouvent en dehors de tous radars, qui n’ont plus d’allocation d’insertion et se retrouvent à vivre sous le seuil de pauvreté."

Enfin ce modèle aurait selon lui l’avantage d’être un facteur émancipateur qui permettrait aux citoyens de changer de vie sans avoir peur de manquer d’argent.