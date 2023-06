Financement : jusqu’où les partis sont-ils prêts à se réformer ?

Dans le cadre du PODCAST "Déclic – Le Tournant", nous explorons cette semaine la question du financement des partis au départ de l’important travail réalisé par le panel citoyen mis en place par la plateforme "We Need To Talk" qui entend "améliorer le système politique belge". Le podcast raconte, dans la longueur, comment les citoyens ont été nourris par le travail des experts, par une rencontre avec les présidents de partis et à quelles conclusions et recommandations ils sont parvenus.

Nous avons décidé dès lors de soumettre quelques propositions clés émanant de ce travail citoyen aux présidents des 6 partis politiques francophones représentés dans les parlements. Voici les propositions et les réponses apportées par chacune des formations politiques :

1. Seriez-vous favorable à ce que l’on inscrive et définisse le fonctionnement des partis dans la Constitution, afin de cadrer leurs missions essentielles qui méritent un financement ?

Le PS, Le MR, Ecolo, Défi et les Engagés (5 sur 6) ont répondu favorablement. Avec quelques nuances : Défi rappelle que la proposition est carrément inscrite dans son programme, les Engagés eux ne s’y disent "pas opposés".

Tant au PS qu’au MR on estime que ça pourrait être l’occasion d’inscrire dans la Constitution des obligations de démocratie interne pour les partis, comme l’obligation de désigner les responsables du parti au suffrage universel des membres.

Seul le PTB ne se prononce pas et estime que le vrai enjeu est surtout de revoir les règles et de diminuer les montants des dotations.

2. Seriez-vous favorable à l’établissement d’un plancher des dépenses pour la recherche (les centres d’étude) et un plafond pour les dépenses sur les réseaux sociaux ?

Là, les réponses sont plus partagées. Sur le plancher des dépenses en recherche, PS, Ecolo et Defi sont favorables… Le MR et les engagés estiment que ça doit rester la liberté des partis (le MR suggère plutôt que l’on impose un certain nombre de publications d’expertise par an). Le PTB n’est pas demandeur d’un tel plancher.

Sur l’idée alors d’un plafond pour les réseaux sociaux : Écolo, PS, Defi, Engagés sont favorables. Certains avancent même des montants : les Engagés parlent d’un plafond de 100.000 €, le PS se dit pour l’interdiction totale de la Publicité. Le PTB et le MR sont contre. (Le MR fait remarquer la difficulté d’une telle interdiction si des associations ou organisations proches des partis peuvent, elles, continuer à communiquer sans balises sur les réseaux sociaux).

3. Seriez-vous favorable à un système qui augmenterait la part fixe du financement et diminuerait la part variable (liée au résultat) afin de moins avantager les "gros partis" lors de l’élection suivante ?

Sans grande surprise, les plus petits partis sont favorables et demandeurs : c’est le cas de Défi et des Engagés. Ecolo et ses résultats en dents de scie soutient aussi, tout comme le PTB. Le PS se dit ouvert à la discussion. Le MR, lui, est contre estimant justement que la perte de financement en cas de revers électoral est ce qui permet que les partis se renouvellent ou disparaissent.

4. Seriez-vous favorable à un "don de départ" pour des partis qui se lancent et qui ont recueilli 50.000 signatures de soutien. Une façon de favoriser l’émergence de nouvelles idées ?

Là tous les partis sont favorables (les Engagés rappellent que cette proposition est inscrite à leur programme). Le PS et le MR émettent néanmoins une condition : qu’alors, ces nouveaux partis soient totalement soumis aux règles de financement de la loi de 1989… qui s’appliquent aujourd’hui aux partis déjà en place.

Si vous voulez découvrir comment fonctionne le financement des partis, comment les citoyens se sont saisis de cette question et les recommandations qui sont ressorties de leurs travaux, prenez le temps d’écouter les 48 minutes du PODCAST "Le Tournant" sur Auvio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.