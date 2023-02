Financement des partis, le pays réel et le pays légal

Débat à la chambre, initiative citoyenne, le débat sur le financement des partis politique bat son plein. Débat légitime et utile, il n’évite cependant pas toujours un écueil : celui de considérer que les partis sont à la base des problèmes de la démocratie.

Odeur de soufre

Comme tous les sujets qui touchent à l’argent et à la politique, la publication des chiffres du financement des partis en Belgique sent le soufre et suscite un vrai engouement. Récemment on a appris que les partis avaient ainsi dépensé en 2022 5 millions d’euros sur Facebook, dont près de 3 millions pour les partis nationalistes flamands N-VA et Vlaams Belang.

Généralement cette information choque, surprend et suscite une interrogation bien légitime : est-ce que c’est normal ? Les partis sont-ils trop financés ? Faut-il revoir le mécanisme de financement public des partis ?

Méfiance

Les enquêtes le montrent, les partis suscitent de plus en plus la méfiance. Mais il faut rappeler que cette méfiance est aussi vieille que la démocratie elle-même. La plupart des grands penseurs des lumières qui ont posé les bases théoriques de la démocratie ont pensé aux individus, aux députés, aux juges, à l’Etat et bien sûr aux élections mais presque jamais aux partis. Ainsi les grands modèles de constitutions démocratiques la constitution américaine ou la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en France ne cite jamais le mot “partis”.

Dans la constitution belge les partis n’existent pas, ils n’existent pas non plus dans la charte de l’ONU, ni la convention européenne des droits de l’homme. Tous ces textes fondamentaux, qui balisent le fonctionnement de la démocratie, ne parlent pas des partis. Pourtant aucune démocratie n’a fait l’économie des partis pour fonctionner. Des partis au pluriel. La caractéristique des régimes dictatoriaux étant un régime de parti unique, ou souvent d’un faux pluralisme.

Oubli

Le philosophe et politologue Vincent de Coorebyter tentait l’explication suivante : la démocratie s’est fondée sur le mythe de l’unité nationale et de l’intérêt général. Le mythe de l’unité nationale professe qu’il existerait un peuple uni à la base que les partis viendraient diviser artificiellement. L’unification passe par un leader charismatique, le plus souvent autoritaire. Le pays réel contre le pays légal disait-on dans les années 30. Le pays réel, le journal du mouvement rexiste.