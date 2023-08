Effectivement quand on va lire cette loi votée à la Chambre des représentants en Belgique, elle donne une définition plutôt large : "Un parti est une association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, présente des candidats dans chaque (circonscription électorale) d’une Communauté ou d’une Région et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l’ordonnance, tente d’influencer l’expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme".

Dès lors, pour Jean Faniel : "Aujourd’hui, si un parti politique veut investir dans l’immobilier (c’est par exemple ce que la N-VA a fait) la loi ne lui interdit pas. On pourrait imaginer un parti politique qui voudrait acheter un club de football. Si vous lisez la loi de 1989, ça n’est pas interdit. Si un parti politique décidait de racheter un parc d’attractions, par exemple, pour l’instant, la loi ne lui interdit pas".