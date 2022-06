Financement des cultes, pourquoi l’Eglise catholique décroche-t-elle le pactole ?

Jean-François Husson explique que : "Le culte catholique reste financé car il y a un peu moins de 75% du financement qui va au culte catholique. Dans ces 75%, il faut être conscient qu'une partie vient des travaux à des bâtiments comme des cathédrales et des bâtiments classés, qu'on entretiendrait même s'ils n'étaient plus affectés au culte. On vient de 90% il y a quelques années, donc une tendance très nette à la baisse de ce côté-là".

Stéphanie Wattier rajoute : "Il y a encore une grosse part du gâteau qui continue à aller au culte catholique, et il faudrait peut-être se demander comment rendre les choses un peu plus égalitaires. Mais à nouveau il n'y a pas de critères qui soient formellement inscrits, donc on fait ça sur base de ce qu'on faisait à l'époque napoléonienne".